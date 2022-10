Stiri pe aceeasi tema

- Se discuta in ultima perioada despre stabilirea unor prețuri fixe pentru energie. Potrivit surselor TVR Info, guvernanții inclina sa pastreze, incepand cu 1 ianuarie anul viitor, actualele plafoane pentru categoriile vulnerabile, pentru unu sau poate chiar pentru doi ani: 0,68 de

- Infecțiile respiratorii severe determinate de VSR reprezinta un pericol real pentru copiii din categoriile vulnerabile Virusul respirator sincițial (VSR) este un virus implicat frecvent in infecții ale tractului respirator inferior atat la sugar, cat și la copilul mic. Infecțiile determinate de VSR…

- La debutul sezonului infectiilor virale, medicii specialiști atrag atenția asupra pericolului pe care-l presupune infecția cu virusul sincițial respirator (VSR) in randul copiilor nascuți prematur. Virusul sincițial respirator (VSR) este un virus frecvent intalnit care se poate transmite ușor de la…

- Campania anuala de vaccinare antigripala incepe mai devreme decat in anii trecuți. De fapt e prima data in ultimii 10 ani cand se face inainte de 1 octombrie, data de la care se monitorizeaza virozele, pneumoniile și gripa sezoniera in țara noastra.

- Asociația de Neonatologie din Romania, Societatea Romana de Pediatrie, Asociația Romana pentru Nou-nascuții Indelung Spitalizați – ARNIS, cu susținerea AstraZeneca inițiaza campania educaționala despre prevenirea infecțiilor cu Virus Sincițial Respirator (VSR) in randul copiilor din grupele vulnerabile,…

- Foamea va fi „cea mai mare provocare” cu care se vor confrunta școlile din Marea Britanie atunci cand copiii se vor intoarce in salile de clasa, in saptamanile urmatoare, ceea ce a determinat apeluri pentru ca guvernul sa introduca mese gratuite universale in școli pentru a ajuta la rezolvarea crizei.…

- Peste 50 de eco-activiști au organizației Just Stop Oil au blocat benzinarii și au distrus pompe de benzina in vestul și centrul Londrei. Șapte stații de benzina au fost vizate de grup incepand de vineri dimineața, de la ora 6.00, in cadrul celor mai recente acțiuni ale lor, prin care cer guvernului…

- In plina criza financiara, cand inflația este intr-o continua creștere și toate prețurile au explodat, liberalizarea pieței de energie a constituit doar o noua povara pentru romani. In acest context, fiecare incearca sa iși diminueze costurile. Inca reprezentand o varianta necunoscuta pentru multa lume,…