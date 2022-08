Stiri pe aceeasi tema

- Sapte orase britanice sunt finaliste in procesul de selectie a gazdei urmatoarei editii a Eurovision care, din cauza invaziei ruse, va fi desfasurata in Marea Britanie in numele Ucrainei, a anuntat vineri BBC, preluat de AFP.

- In plina criza financiara, cand inflația este intr-o continua creștere și toate prețurile au explodat, liberalizarea pieței de energie a constituit doar o noua povara pentru romani. In acest context, fiecare incearca sa iși diminueze costurile. Inca reprezentand o varianta necunoscuta pentru multa lume,…

- In Parlamentul din Marea Britanie se evalueaza costul valului de caldura istoric ce a lovit țara și a adus cu el și 13 morți. Cel puțin 13 persoane au murit in Marea Britanie in timp ce inotau in timpul unei perioade cu recorduri de caldura care a declanșat incendii, a distrus șinele de tren și a declanșat…

- Posesorul unui bilet la loteria EuroMillions din Marea Britanie a caștigat un premiu record de 195 de milioane de lire sterline, scrie Digi24 cu referire la BBC. Numele norocosului nu a fost facut public. Numerele caștigatoare de marți au fost 6, 23, 27, 40, 41, cu 2 și 12.

- Costul produselor de baza care alcatuiesc un mic dejun obișnuit a crescut cu peste 70% in ultimii doi ani in Regatul Unit, potrivit celui mai recent indice al produselor de baza pentru micul dejun realizat de rețeaua sociala de investiții eToro. Rata de creștere depașește dramatic creșterea de 11% a…

- Romanii care și-au planificat vacanțe in Franța, Spania, Italia, Grecia, Croația, Irlanda sau UK se confrunta, la inchirierea de mașini, cu prețuri care in multe cazuri aproape ca s-au dublat fața de anul trecut. Costul pentru inchirierea unei mașini a devenit exorbitant pentru numeroase destinații…

- Wizz Air suplimenteaza cu 4.500 numarul biletelor gratuite pentru refugiatii din Ucraina pentru calatorii spre Marea Britanie pana la 30 iunie, se arata intr-un comunicat remis, marti, AGERPRES. Wizz Air a anuntat ca parteneriatul sau cu organizatiile non-profit Choose Love, Fundatia Shapiro, Fundatia…

- De mai bine de o saptamana, Spania, Franța, Italia, Belgia și Germania se topesc sub un val de canicula neobișnuit pentru inceputul verii. Chiar și in Marea Britanie este cald ca in Caraibe. Nu s-au mai masurat aici asemenea temperaturi din anii ’70. Zeci de milioane de oameni suporta cu greu coduri…