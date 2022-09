Costul enorm al contraofensivei din Herson. Soldat ucrainean: Am pierdut 5 oameni pentru fiecare rus ucis

Stiri pe aceeasi tema

- Doi soldați ruși beți ar fi deschis focul impotriva unor agenți FSB, in regiunea ucraineana Herson, ocupata de invadatori, conform unei relatari a Yahoo News. Este vorba de cel mai nou incident de subordonare in armata rusa, in condițiile in care armata ucraineana a pornit o importanta contraofensiva…

- Focuri de arma și explozii s-au auzit marți in orașul ucrainean Herson, aflat sub ocupație militara rusa inca din primele zile ale invaziei. Presa locala ucraineana susține ca in cartierele nordice ale orașului au loc lupte de strada, la o zi dupa ce Kievul a anunțat declanșarea unei contraofensive…

- Daca va plac plimbarile prin Centrul Vechi al Capitalei e bine sa fiți din cand in cand mai vigilenți. In special atunci cand treceți pe langa acele cladiri cu bulina roșie sau ale caror fațade stau sa cada.

- Capacitatea rușilor de a rezista contraofensivei ucrainene in regiunea Herson este determinata de rezervele de provizii pe care au reușit sa și le faca pana acum. Serviciile britanice de informații estimeaza ca liniile de reaprovizionare a rușilor din Herson sunt aproape blocate, astfel ca trebuie sa…

- Putini oameni din Republica rusa Baskortostan auzisera de Alik Kamaletdinov inainte de luna mai, cand acesta a scris o postare virala pe VKontakte in care ii indemna pe localnici sa se inscrie intr-un batalion local pentru a participa la ofensiva Rusiei in Ucraina.

- Armata ucraineana a anunțat sambata ca a ucis zeci de soldați ruși și a distrus doua depozite de muniție in luptele din regiunea Herson, punctul central al contraofensivei Kievului in sud și un punct cheie in liniile de aprovizionare ale Moscovei.

- Rusia a trimis mercenari pe linia frontului din Ucraina, un semn clar ca duce lipsa de infanteriști din armata regulata, a scris vineri Ministerul britanic al Apararii, potrivit Reuters, in timp ce Kievul iși intensifica ofensiva din sudul țarii prin care incearca sa elibereze regiunea Herson de sub…

- Actiunile de contraatac ucrainene au izolat practic orasul Herson (sud), ocupat de rusi, plasand mii de soldati rusi stationati langa fluviul Nipru intr-o situatie „foarte vulnerabila", au declarat joi responsabili din Ministerul Apararii de la Londra si din serviciile de informatii britanice, potrivit…