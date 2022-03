Lira a coborat pana la 14,4 unitati pentru un dolar, fata de nivelul de 14,2155 unitati atins vineri, revenind ulterior la 14,14 unitati pentru un dolar. Costul asigurarii impotriva unui default a atins luni cel mai ridicat nivel de la criza financiara globala din 2008, in timp ce datele Refinitiv au aratat ca randamentul compus al obligatiunilor de referinta pe 10 ani a crescut la un nivel record de peste 26%. Dupa ce s-a tranzactionat intr-un interval restrans in acest an, lira s-a depreciat dupa ce Rusia a lansat invazia in Ucraina, pe care Moscova o numeste o ”operatiune speciala”, pe 24 februarie.…