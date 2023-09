Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe harta capitalului francez, dar ne trebuie predictibilitate și forța de munca, a declarat Adela Jansen, vicepreședinte Camera Franceza de Comerț, Industrie și Agricultura din Romania (CCIFER).

- John Kerry, insarcinatul special al presedintelui american Joe Biden pentru clima, va conduce delegatia americana la summitul Initiativei Celor Trei Mari, programat pentru 6-7 septembrie, in Bucuresti, a anuntat Ambasada SUA in Romania, intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres. Statele Unite ale…

- Sindicatul National Finante Publice a anuntat declansarea conflictului de munca la nivelul Ministerului Finantelor si al institutiilor subordonate, acuzand ca deciziile luate la intalnirea cu ministrul Marcel Boloș nu au fost puse in aplicare.Intre instituțiile care vor fi afectate se afla Fiscul, Oficiul…

- Rolul inspectorilor de munca va fi consolidat. Anunțul ministrului Muncii despre politici de stimulare a angajatorilor Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a amintit despre rolul central pe care Inspecția Muncii il va juca in strategia guvernamentala. Aceasta a avut recent…

- Fundația Pentru Voi lanseaza proiectul „Mai valoroși pe piața muncii”. Acesta este finanțat de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați (ANPDPD), a inceput la 1 august și se va derula pana in 13 noiembrie 2023.

- Aproape 50.000 de romani au plecat definitiv din țara anul trecut, cel mai mare numar din ultimii treizeci de ani. Datele au fost furnizate de Institutul Național de Statistica. Prin comparație, in ultimul deceniu, țara noastra a pierdut prin migratia externa definitiva 250.000 de romani, adica echivalentul…

- Asociatul unic al scoietatii Dumi Business Development SRL a luat o decizie importanta pentru firma. Potrivit documentului, este vorba despre infiintarea unui punct de lucru al societatii la adresa: comuna Costinesti, Baza BTT Costinesti, Lot 161, judetul Constanta. Se pastreaza in obiectul secundar…

- Doar 40% dintre angajați mai merg zilnic la birou, iar 3 din 5 romani au luat in calcul sa-și schimbe jobul pentru a beneficia de flexibilitate in modul de lucru. Datele au fost publicate in cel mai recent studiu al unei platforme de recrutare.Modul de lucru hibrid este una dintre soluțiile care contribuie…