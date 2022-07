Stiri pe aceeasi tema

- Costul produselor de baza care alcatuiesc un mic dejun obisnuit a crescut cu peste 70% in ultimii doi ani in Regatul Unit, potrivit celui mai recent indice al produselor de baza pentru micul dejun realizat de reteaua sociala de investitii eToro. eToro Breakfast Commodity Index se bazeaza pe preturile…

- Cresterea peste asteptari a indicelui preturilor de consum, de la an la an, raportata miercuri de Departamentul Muncii, reflecta si preturile mai mari ale asistentei medicale, autovehiculelor, imbracamintii, precum si mobilei. IPC a crescut cel mai mult din ultimii 17 ani si pe o baza lunara. Datele…

- In fata unei actualitati anxioase si deprimante (pandemia de COVID-19, razboiul din Ucraina, criza economica), o mare parte a publicului a ales sa evite jurnalele de stiri, potrivit unui studiu publicat ieri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. „Aceste rezultate reprezinta o adevarata provocare pentru…

- Pretul titeiului Brent a crescut cu 26 de centi, ajungand la 122,27 dolari pe baril. Titeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 26 de centi, ajungand la 120,93 dolari pe baril. Livrarile de petrol sunt stranse, deoarece OPEC si aliatii sai nu reusesc sa realizeze pe deplin cresterile de productie…

- Costul unui mic-dejun in Marea Britanie care include paine prajita, oua, carnati, slanina si fasole a crescut cu 7- fata de anul trecut. In cazul in care o persoana achizitioneaza toate ingredientele necesare pentru prepararea unui mic-dejun cu alimente prajite, costul total se ridica in prezent la…

- Preturile la alimentele din Marea Britanie au crescut cu cel mai rapid ritm din 2009. In ultimele 4 saptamani, preturile au crescut cu 7% comparativ cu anul trecut, oamenii fiind din ce in ce mai ingrijorati de banii pe care ii cheltuiesc saptamanal pe alimente. Costurile alimentelor, combustibilului…

- Redeschiderea pieței dupa minivacanța de Paște nu a fost una de bun augur. Cursul dolarului american a atins un nou maxim istoric iar indicele ROBOR la 12 luni a depașit pragul psihologic de 5%. Creșterea inflației anuale in martie la 10,2% și perspectiva ca aceasta sa se apropie de 12% in iunie, la…