Stiri pe aceeasi tema

- In a cincea ediție iUmor din sezonul 9, Gabriela Felicia Craciun, alias Dulcia Dulcica, a afirmat ca și-a vandut casa pentru a devini vedeta. ”Vreau mangaierea unui tanar, frumos și celebru ca Bendeac”, a spus acesta.

- In a cincea ediție iUmor din sezonul 9 Victor Macovei a facut karaoke in fața juraților, așa cum nimeni nu a mai facut-o pana acum. Victor Macovei, karaoke amuzant la iUmor. Delia: "Oare de ce nu a venit nimeni la X Factor cu piesa asta?"

- Robert Botezan a impersionat juriul de la ”X Factor” cu o piesa proprie. Spune ca nu are superstiții, dar ca vrea sa urce pe scena mereu pregatit. Recunoaște ca face vocalize sub duș și ca-i va fi foarte greu sa compuna o piesa in care sa vorbeasca despre prestația sa la ediția din acest an

- Andrada Precup le-a avut pe toate pe scena X Factor. Jurații nu au rezistat prea mult pe scaune dupa ce a inceput sa cante piesa "Proud Mary" la preselecțiile celui mai tare show de talente din 2020, ba chiar au rasplatit-o cu 4 de DA pentru prestația ei.

- In ediția de vineri seara de la ”X Factor”, lui Ștefan Banica Junior i-au dat lacrimile, atunci cand a inceput sa vorbeasca despre o concurenta care tocmai terminase de cantat piesa ”Proud Mary”. Stefan Banica Junior a inceput sa planga Jurații X Factor au fost impresionați de cantareața nevazatoare,…

- Jeni Ion a umplut intreaga sala de la X Factor cu emoție datorita mesajului sau. Cum și in ce cadru s-a filmat aceasta alaturi de Laura Cosoi? Romanii au ramas impresionați de povestea de viața a tinerei. x Factor 2020. Cine este Jeni Ion? Momentul de excepție reprezentat de Jeni Ion pe scena i-a lasat…

- Florin Doleanu a ajuns pentru prima data pe o scena, in premiera sezonului 9 al emisiunii "X Factor". A reușit sa impresioneze cu o melodie proprie, despre viața sa de șofer, departe de familie și copilul lui mic.

