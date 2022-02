Stiri pe aceeasi tema

- Iți prezentam un podcast din biblioteca Liderologia , comunitatea de lideri care inspira, invața și schimba. Sunt discuții inspirate din practica și din lecțiile invațate de lideri din mediul de business din Romania.

- „Am avut bucuria de a-i intampina pe toți elevii și preșcolarii care frecventeaza cursurile Școlii Gimnaziale din Rahau intr-un ambient luminos și colorat, care sa le ofere condiții normale pentru derularea activitaților educaționale. Infațișarea cladirii, așa cum era fotografiata in anul 2016, a devenit…

- Cunoști profesori inspiraționali, care se implica in școala și comunitate și care schimba fața sistemului de educație din țara? Organizația „Teach for Romania” da startul nominalizarilor pentru prima ediție a Galei Profesorul Anului din mediul rural 2022.

- „Consider ca sprijinirea inovației industriale in Romania, prin canalizarea finanțarii cercetarii-dezvoltarii-inovarii prin clustere de excelența pe termen lung este esențiala pentru a intra in lanțurile valorice globale. Schimbul de know-how și colaborarile cu partenerii de business din UE pot crea…

- Un crypto-investitor a semnat astazi una dintre primele tranzactii din piata imobiliara din Romania in care activul este platit cu monede digitale, in contextul in care interesul si profiturile in crestere dau nastere unor noi oportunitati de plasamente pentru investitorii romani din aceasta piata,…

- Veniturile anuale cumulate ale producatorilor de energie electrica din Romania au inregistrat, in 2020, cea mai mica valoare a ultimilor patru ani ani, insa profiturile totale sunt istorice, arata un studiu privind piata energiei electrice realizat de o platforma de profil, anunța Agerpres. Cu…

- Peste 770 de sancțiuni, in valoare de 189.100 de lei, au fost date de polițiști, in Romania, pentru incalcarea restricțiilor Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 775 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 189.100 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020…

- Alte produse agroalimentare importate de Romania in primele noua luni din 2021 au fost preparatele alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte (284,4 milioane de euro), branza si casul, cu o valoare de 272,6 milioane de euro.In ceea ce priveste exporturile, cele mai mari incasari au fost obtinute…