Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru PO Infrastructura Mare, asigura o finantare in valoare de 37,76 milioane lei Spitalului Municipal Medgidia pentru imbunatatirea capacitatii de ingrijire a bolnavilor in contextul actualei crize sanitare”, a scris…

- Regizorul roman Alexander Nanau colaboreaza cu alți doi cineaști, nominalizați la Oscar, pentru a produce un documentar care spune povestea de viața a lui Serge și a Beatei Klarsfeld, doi francezi de origine romana și germana, care și-au dedicat viața descoperirii criminalilor naziști din cel de-al…

- Vineri, 2 martie 2021, celebrul interpret de muzica lautareasca, Nelu Ploieșteanu, pe numele real Ion Dumitrache, a incetat din viața la varsta de 70 de ani. Artistul se afla internat cu COVID-19 in stare grava in secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din București de la jumatatea lunii…

- Companiile din Cluj-Napoca cheltuiesc, in medie, pana la 15%-30% din bugetele lor pentru outsourcing de servicii și lucreaza, de obicei, cu peste 50 de furnizori anual de la care contracteaza pana la 80 de tipuri diferite de servicii pentru operațiuni de zi cu zi. Datele provin din concluziile unui…

- Inca doua cazuri de infectare cu noua tulpina britanica a SARS COV-2 au fost depistate an București. Bilanțul a ajuns in Romania la 56 de persoane infectate Institutul Național de Sanatate Publica – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile anunța ca au fost raportate inca…

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, lt. Alin Galeata, a declarat ca incidentul s-a produs pe DN17, in afara localitații Iacobeni. Conform Poliției, un arbore a fost rupt de vantul puternic și a cazut peste mașina in care se aflau femeia, soțul acesteia și cei doi copii minori ai lor. Barbatul și cei…

- Un caz de-a dreptul revoltator a avut loc in Capitala, unde o copila de doar 12 ani a fost rapita și sechestrata de un barbat de 42 de ani. Familia fetei se revolta, iar vinovatul umbla liber, spunand ca minora l-a mințit. Despre ce a fost vorba, de fapt?

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Noi am aflat ce spune familia actorului Alexander Zudor, acuzat ca ar fi abuzat mai multe femei in București, dupa ce am luat legatura cu un membru apropiat de-al familiei sale! Iata ce ne-a declarat sursa! Detalii incredibile!