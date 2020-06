Stiri pe aceeasi tema

- La 51 de ani, Costin Marculescu, devenit celebru in ”Liceenii”, a fost gasit mort, in noaptea de miercuri spre joi, in propria locuința din București, in apartamentul sau.In noiembrie 2018, Marculescu vorbea despre moartea sa. Citește și: Lovitura pentru Guvernul Orban! Raed Arafat…

- Costin Marculescu, cel care a jucat in Liceenii, a fost gasit mort! Marculescu nu mai fusese vazut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția. Conform unor informații, Costin Marculescu a fost gasit in cada, in stare de putrefacție, dupa ce pompierii au spart ușa.Nascut la 29 iunie…

- Costin Mprculescu a fost descoperit decedat an propriul apartament. Vecinii spun ca acesta nu a mai fost vazut de mai multe zile și nici nu a mai raspuns la ușa sau pe rețelele de socializare.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca absolvenții de liceu pot susține examenul de Bacalaureat in prima sesiune, chiar daca au febra care nu le permite intrarea in sala. Ei pot da examen in condiții speciale, o procedura valabila și in anii trecuți.

- Au fost publicate baremele pentru setul 7 de teste de antrenament la Bacalaureat 2020. Liceenii iși pot evalua cum au rezolvat subiectele din modelele de teste pe discipline. Ministerul Educației recomanda rezolvarea testelor in zile diferite, in condiții apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate…

- Au fost publicate vineri baremele pentru setul 5 de teste de antrenament la Bacalaureat 2020. Liceenii au repere de evaluare pentru modelele de subiecte. Testele și baremele sunt publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație (CNPEE) și sunt elaborate de specialiștii centrului, in…

- Liceenii de clasa a XII-a pot recapitula la Matematica o noua tema din programa pentru Bacalaraureat: „Radacini ale polinoamelor cu coeficienti rationali. Radacini ale polinoamelor cu coeficienti intregi”.

- Liceenii din Craiova pot beneficia de cursuri on-line de conducere preventiva in perioada 30 martie – 3 aprilie , care anunța demararea, pentru prima oara in format on-line, a programului de conducere preventiva „BeCool – Gandește inainte!“. Potrivit reprezentanților Ford, „BeCool- Gandește inainte!…