Costin Mărculescu a murit. Similitudini cu moartea Cristinei Ţopescu, câinele a alertat vecinii Actorul a fost gasit mort in propria casa. Vecinii spun ca acesta nu a mai fost vazut de mai multe zile și nici nu a mai raspuns la ușa sau pe rețelele de socializare. Anunțul a fost confirmat și de Tudor-Tim Ionescu, consilier general al Capitalei din partea ALDE, pe pagina sa de Facebook. „Costin Marculescu a decedat. Alarma a fost data de cațelul lui care de 3 zile latra intr-una. Dumnezeu sa-l ierte", a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Potrivit primelor informații, acesta a fost gasit de catre ambulanțieri in cada. Actorul nu mai fusese vazut de 3-4 zile… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

