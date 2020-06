Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Costin Marculescu s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, a anunțat Antena3. Actorul a fost gasit mort in propria casa. Vecinii spun ca acesta nu a mai fost vazut de mai multe zile și nici nu a...

- Actorul a fost gasit mort in propria casa. Vecinii spun ca acesta nu a mai fost vazut de mai multe zile și nici nu a mai raspuns la ușa sau pe rețelele de socializare. Anunțul a fost confirmat și de Tudor-Tim Ionescu, consilier general al Capitalei din partea ALDE, pe pagina sa de Facebook.…

- Prefectura Suceava a anuntat ca deplasarea fara declaratie pe propria raspundere in stare de alerta este permisa doar intre localitatile care fac parte din Zona Metropolitana Suceava. Comuna Scheia, limitrofa municipiului Suceava, nu face parte din zona metropolinata, iar aspectul genereaza tot felul…

- Actorul Gregory Tyree Boyce a decedat la varsta de 30 de ani. Trupul sau neinsuflețit a fost gasit in locuința sa din Las Vegas. Acesta a decedat alaturi de iubita lui, Natalie Adepoju. Vestea morții lor a fost confirmata de mama actorului, Lisa Wayne. Medicii legiști au constatat decesul celor doi…

- Conform unui purtator de cuvant al politiei, citat de Reuters, ambasadorul a fost gasit decedat in locuinta sa dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului Ambasadorul Du Wei sosise in Israel in februarie. Intre 2016 si 2019 condusese reprezentanta diplomatica a Chinei in Ucraina. Diplomatul chinez avea 58 de ani,…

- Descoperirea macabra a fost facuta de catre o vecina, care il mai ingrijea din cand in cand și ii mai aducea de mancare. Vecinii batranului au declarat ca, desi era singur, acesta nu a primit niciun ajutor din partea autoritaților in acesta perioada de criza generata de pandemia de coronavirus. „Nu…

- Tragedie in satul Satul Magurele, raionul Ungheni. Un barbat de 41 de ani a fost gasit mort, in aceasta dimineața, in propria gospodarie. Informația a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de catre ofițerul de presa al IP Ungheni, Cristina Vicol.

- Pandemia de coronavirus o ține pe Bianca Dragușanu mai mult timp in casa, iar asta nu o face deloc sa se simta in largul ei. Vedeta era mai tot timpul plecata, iar acum este nevoita sa iasa din locuința doar in situații de urgența, insa insoțita de declarație, ceea ce o enerveaza la culme.