Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Costin Marculescu a murit in urma unui infarct, arata certificatul medical constatator al decesului. In document, medicii legisti au stabilit ca decesul a survenit in urma unei insuficiente cardio-respiratorii acute. Ca afectiuni, artistul suferea de miocardofibroza si ateroscleroza aorto-coronariana,…

- Actorul Costin Marculescu a fost gasit mort, aseara, in casa sa, din București. Vecinii sai au dat alerta, pentru ca acesta nu mai fusese vazut de mai mult de trei zile si nici nu raspundea la usa. El a debutat in televiziune la varsta de 15 ani, respectiv in anul 1984. A devenit cunoscut in urma rolului…

- La data de 22 mai 2019, la nivelul judeului Alba sunt 288 de persoane depistate pozitiv, 219 persoane vindicate și 19 decese la persoane care sufereau și de alte afecțiuni. Cel mai recent deces a fost al unei femei de 45 de ani. A fost depistata pozitiv in data de 20 mai și a decedat in 21 mai. Suferea…

- Inca patru decese provocate de coronavirus au fost anunțate joi dimineața de autoritați. Astazi a fost anunțat și decesul unui cetațean bulgar pe teritoriul Romaniei. Deces 865. Femeie, 88 ani, județ Brașov. Data confirmare: 21.04.2020. Data deces: 05.05.2020. Comorbiditați: Infarct miocardic acut sechelar,…

- Numarul deceselor ajunge la 265 in Romania, conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele ore au fost anuntate opt noi decese, printre care o femeie de 80 de ani, din Timiș. A decedat o femeie de 80 de ani, din județul Timiș, care a avut contact cu un caz confirmat.…

- A fost inregistrat primul deces datorat COVID-19, in județul Alba. Pacientul suferea avea multiple comorbiditați. Este vorba de un barbat, 66 ani din județul Alba, internat in SJU Alba Iulia in 05.04.2020, secția Cardiologie, cu infarct miocardic acut recent, angina post infarct, cardiopatie ischemica,…

- Au fost inregistrate inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul deceselor la nivel național ajungand la 11. Este vorba despre: Barbat , 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata.Data deces: 22/03/2020 Femeie, 80 ani, pacienta in …