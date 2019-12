Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul secund al echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Costica Buceschi, a declarat, vineri, la revenirea in tara, ca nu crede ca locul 12 de la Campionatul Mondial din Japonia este unul corect."Nu stiu daca locul 12 este cel corect, dar prin prisma a ceea ce s-a intamplat inainte…

- Antrenorul secund al echipei nationale de handbal feminin, Costica Buceschi, a afirmat vineri, pe Aeroportul Henri Coanda, ca locul 12 ocupat la Campionatul Mondial reprezinta valoarea lotului care a facut deplasarea in Japonia. Tehnicianul a deplans absenta celor sase jucatoare de la…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, s-a declarat bulversat de primul caz de incalcare a codului antidoping din handbal, aparut la Corona Brasov, unde mai multe jucatoare, inclusiv patru din lotul Romaniei pentru Mondialele din Japonia, au fost supuse unei terapii cu laser intravenos,…

- Selectionerul nationalei Romaniei, Tomas Ryde, a renuntat la Eliza Buceschi si Daria Bucur, ambele de la Corona Brasov, dupa scandalul de dopaj, iar echipa brasoveana ramane fara reprezentante la nationala. Marti se renuntase deja la Cristina Laslo si Bianca Bazaliu. In locul celor doua jucatoare, in…

- Cu o zi inainte de plecarea spre Japonia, unde va participa la Campionatul Mondial, naționala feminina de handbal a Romaniei se gasește intr-o situație ingrata. Asta pentru ca antrenorii de la echipa naționala, Tomas Ryde și Costica Buceschi, nu a putut definitiva lotul de 18 jucatoare, dupa scandalul…

- Nationala feminina de hanbal va pleca in Japonia, la Kumamoto, unde va avea loc Campionatul Mondial de handbal feminin, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Potrivit site ului FRH, Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei…

- A mai ramas fix o luna pana la startul Campionatului Mondial de Handbal Feminin din Japonia (30 noiembrie – 15 decembrie), iar antrenorii Tomas Ryde și Costica Buceschi s-au decis pentru lotul largit de 28 de jucatoare, anunța MEDIAFAX.Cea mai importanta veste, Cristina Neagu face parte din…

- Antrenorul nationalei de handbal feminin a Romaniei, suedezul Tomas Ryde, a declarat, miercuri, la reunirea reprezentativei de la Cluj-Napoca, intr-un stagiu de cateva zile, ca sansele de a o avea la Campionatul Mondial pe capitanul Cristina Neagu sunt ”sub 20 la suta”, potrivit news.ro.Nationala…