Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza ceva ce fanii nici ca aveau sa prezica! Ce au in comun Anna Lesko, Anda Adam, Minodora și Costi Ionița? Mulți nu au putut nici macar sa și-i imagineze impreuna pe cunoscuții artiști. Ce face aceștia impreuna? Anna Lesko, Anda Adam, Minodora și Costi Ionița, legatura nebanuita Colaborare total…

- Melvy și Iancu Sterp lanseaza „Lacatele”, un single despre iubire și gasirea sufletului pereche. Atunci cand dragostea adevarata apare in viața ta, lacatele pe care candva le aveai puse pe inima, incep sa se deschida, iar cheia potrivita o deține doar sufletul pereche. Cu versurile scrise de catre Alina…

- Dupa mai mulți ani in care membrii grupului MADE3 FOR M3 au cantat alaturi de artiști celebri, dar au și produs și compus muzica pentru artiști precum Pharell, J Balvin, Pitbull, Mike Posner, Sam Smith și Beyonce, lanseaza primul single, More Than Friends. Trupa de muzicieni din Miami a folosit aceasta…

- George Piștereanu a avut o surpriza de proporții pentru fanii lui. Ce-i drept, nu una placuta și asta pentru ca de lunea viitoare, actorul nu va mai aparea in serialul Vlad. Personajul acestuia, Tibor, unul dintre cele mai apreciate din film, a murit. Totul a fost la limita iar tensiunea a atins cote…

- Dupa ce a cucerit publicul in sezonul 9 al emisiunii concurs „Vocea Romaniei”, Adrianna, fiica cea mica a lui Adi Minune, lanseaza primul single din cariera. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Alina Manolache, „Sufletul meu” i se potrivește perfect Adriannei, datorita timbrului sau vocal deosebit.…

- Sasha Lopez este unul dintre cei mai de succes DJ si producatori muzicali in Romania. Nascut in Chisinau, Moldova, acesta si-a facut debutul ca DJ la varsta de 15 ani; la scurt timp dupa ce Serge Istrati (numele sau real), a devenit rezident al clubului “City”, cel mai popular club din Chisinau la vremea…

- Bow Anderson, artista originara din Edinburgh, a revenit cu single-ul “Island”, despre care Elton John a declarat ca “Doamne, cat ador melodia! Ar putea sa lumineze intregul Edinburgh prin stilul sau”. “Island” este track-ul lansat dupa “Heavy”, piesa pentru care Bow a filmat un videoclip in casa sa…

- Sa ai o mama recompensata cu mai multe premii Grammy impune un standard greu de atins, spune cantareata Lola Lennox, care a lansat recent cel de-al treilea single din cariera sa muzicala, intitulat ''Back At Wrong'', informeaza Reuters. ''Am compus un cantec despre o relatie…