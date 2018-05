Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul american Kanye West a publicat miercuri pe Twitter "o rafala" de mesaje cu tenta filosofica, despre care rapperul afirma ca ar alcatui o carte pe care intentioneaza sa o scrie "in timp real", informeaza Press Association. Recent, artistul a dezvaluit ca doreste sa scrie o carte filosofica,…

- Dorian Popa i-a descusut pe colegii lui de la Antena 1. El a vrut sa afle cați bani au luat vedetele de la Asia Express. Cantarețul le-a intrebat și ce au facut cu ei. In cel mai nou vlog al sau, artistul a filmat reuniunea echipelor care s-au luptat in Asia pentru marele premiu. Raluka […] The post…

- Tenismanul roman Marius Copil a debutat cu dreptul la editia din acest an a turneului Masters 1.000 ATP de la Miami (SUA), dotat cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (7/2), 6-4, pe kazahul Mihail Kukuskin, intr-o partida disputata joi. Copil (27 ani), locul…

- Printre cei care au facut scandal la Spitalul de Psihiatrie din Brașov, dupa ce un șofer a fost reținut și apoi internat in aceasta unitate medicala (amanunte AICI ), pe motiv ca el nu are acte și mașina cu care circula era radiata, și nici nu recunoaște statul roman, pentru ca este nascut viu și nu…

- Pe hardul competiției din California, ei pornesc cu un istoric de trei intalniri, doua fiind caștigate de kazah, iar ultima, in 2017, de roman, dupa ce adversarul sau s-a retras la scorul de 6-3, 3-0, intr-un meci la un challenger din Bratislava. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Cantaretul roman de muzica populara, Gheorghe Turda s a nascut pe 6 martie 1948, la Sapanta, Maramures. Acesta a dat concerte in peste 40 de tari si a participat la peste 80 de turnee. A studiat la Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj 1966 1973 . A fost un student eminent. Inca din anii studentiei…

- Celebrul rapper Drake a donat recent aproximativ un milion de dolari, în timp ce filma videoclipul celui mai nou single al sau, ”God's Plan”.Bugetul pentru filmarea clipului era de 996.631,90 dolari, iar artistul a decis sa îi foloseasca pentru ceva mai bun.Drake…

- Rapperul canadian Drake, una dintre cele mai bogate celebritati din lume, a impartit suma de 1 milion de dolari prevazuta pentru producerea celui mai recent videoclip al sau, "God's Plan", locuitorilor unui cartier sarac din Miami, potrivit public.fr, scrie Mediafax.ro.