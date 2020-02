Costescu: Pentru proiectul de investiţii pe care l - am denumit…

Compania CFR Calatori are nevoie de 250 de milioane de lei pentru proiectul sau de investitii "CFR renaste", bani care vor ajuta la cresterea parcului rulant cu 100 de vehicule, aici intrand atat locomotive, cat si automotoare si vagoane, a declarat, joi, directorul general al companiei, Dan Costescu. El a precizat ca, pana la sfarsitul anului, si-a propus cresterea parcului activ la peste 1.000 de vagoane, de la 850 in prezent, practic cu 17%. "Cresterea parcului activ de la 850 la 1.000 de vagoane spre sfarsitul anului este tot o problema de management. Am vizitat deja dintre reparatorii romani…