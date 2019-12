Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul buzoian Costel Vanatoru va fi reinstalat in functia de director al Bancii nationale de gene, a anuntat, luni dupa-amiaza, deputatul Cristinel Romanescu, presedintele PNL Buzau.

- Presedintele filialei PNL Buzau, deputatul Cristinel Romanescu, a declarat ca a discutat cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si s-a stabilit repunerea cercetatorului Costel Vinatoru in functia de...

- Presedintele filialei PNL Buzau, deputatul Cristinel Romanescu, a declarat, luni, ca a discutat cu ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si s-a stabilit repunerea cercetatorului Costel Vinatoru in functia de director al Bancii de resurse genetice vegetale de la Buzau. "In urma discutiilor…

- Cercetatorul Costel Vinatoru va fi reinstalat in funcția de director al Bancii de gene, a anunțat, luni dupa-amiaza, deputatul Cristinel Romanescu, președintele organizației județene a Partidului Național Liberal. El spune ca ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a luat aceasta decizie dupa mai multe…

- I-au infipt cuțitul in rana. Peneliștii buzoieni au participat, aseara, la petrecerea de sfarșit de an a partidului, la localul deputatului Cristinel Romanescu. Cel din urma l-a adus in fața peneliștilor pe nimeni altul decat ministrul Agriculturii, Adrian Oros, omul care l-a dat afara pe parintele…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a transmis o invitatie, cu antetul Primariei, la un miting care va avea loc, duminica, in centrul orasului. Gestul sau are drept scop sa il determine pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sa revina asupra deciziei prin care l-a demis pe cercetatorul Costel…

- Senatorul PSD Lucian Romascanu sustine ca ministrul Agriculturii l-a demis pe Costel Vanatoru de la sefia Bancii de Gene "noaptea ca hotii", pentru a lasa locul de director la AFIR unui liberal."Azi-noapte, ca hotii, un alt membru incompetent al Guvernului rusinii Orban, de data asta sinistrul…

- Inlocuirea directorului Bancii de resurse genetice vegetale, cercetatorul Costel Vanatoru, membru corespondent al Academiei de stiinte agricole si silvice, a fost contestata vineri de reprezentantii PSD Buzau, transmite Agerpres. Deputatul Danut Pale, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura…