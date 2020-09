Costel si Ileana casatoriti de vreo 10 ani Costel si Ileana, casatoriti de vreo 10 ani. Seara, in pat:– Costele, sa stii, nu ma mai culc cu tine, daca nu-mi dai 100 de lei.– Ai inebunit? Ce-ti venii?– Sa am si eu bani, sa-mi cumpar una, alta …– Nu am decat 30 de lei. Treaba ta. Si se culca.Se roteste Ileana in pat, se foieste si pe la 3 noaptea:– Costele? – Iiii…Ce-i?– Scoala-te Costele …– Lasa-ma draga. Mi-e somn. Ti-am spus ca nu am bani.– Hai ma, scola-te! Hai ca te imprumut eu cu 70 de lei Articolul Costel si Ileana casatoriti de vreo 10 ani apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

