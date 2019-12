Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul din Romania este la inalțime. Sau, mai precis, un fotbalist roman este in topul mondial al celor mai inalți jucatori.Este vorba despre Costel Pantilimon, 32 de ani, portar care, in prezent, evoluaza la echipa engleza de liga secunda Nottingham Forest.Cu cei 2,03 metri, Costel Pantilimon figureaza…

- Portarul echipei Nottingham Forest, Costel Pantilimon, si atacantul ivorian al formatiei CFR Cluj, Lacina Traore, ocupa locurile 6-7 in topul celor mai inalti fotbalisti din lume, potrivit Time Square Chronicles.Cel mai inalt jucator din lume este portarul belgian Kristof van Hout. Jucatorul…

- Chiar daca vremurile in care facea senzatie in tricoul celor de la FCSB au apus, Harlem Gnohere nu duce lipsa de oferte, scrie spynews.ro. Conform surselor noastre bine informate, atacantul francez este dorit in Bulgaria, de Levski Sofia, dar si de o gruparea din spatiul arab. Citeste si Lovitura…

- FC Hermannstadt a remizat, duminica, cu CFR Cluj, scor 1-1, in etapa 18 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.CFR Cluj a deschis scorul in minutul 79, cand Omrani l-a invins pe portarul Cristiano, dupa ce a ramas singur cu acesta. Pasa decisiva a fost oferita de Rondon. Golul egalizator a venit, in…

- CFR Cluj a caștigat meciul de pe teren propriu, de vineri seara, din etapa a 17-a a Ligii 1. Campioana Romaniei a trecut fara probleme de echipa Chindia Targoviște, cu 4-0, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan o inchide pe Viorica Dancila: Sta intre patru pereți, pentru ca pe strada este…

- A fost un weekend fantastic pentru Olguța Berbec și soțul sau, Remus Novac. Artista de muzica populara și sexofonistul timișorean au fost nași de cununie, iar evenimentul a fost incarcat cu multa emoție și voie buna.

- CFR Cluj a invins, sambata, cu scorul de 3-0, pe Academica Clinceni, in etapa 15, din Liga 1, potrivit Mediafax.CFR Cluj a deschis scorul, in minutul 52, cand Emmanuel Culio a reușit sa transforme o lovitura de la unsprezece metri, invingandu-l pe portarul Santos. In minutul 69, Traore a marcat…

- In minutul 6 al meciului dintre Rennes și CFR Cluj, Mendy, portarul francezilor, a primit cartonaș roșu, dupa ce l-a faultat la marginea careului de 16 metri pe Lacina Traore. +1 FOTO FOTO: Captura TV Telekom Sport Decizia arbitrului Alexei Eskov de a dicta doar lovitura libera este una la limita, avand…