Universitatea Craiova și AFC Hermannstadt au remizat „alb“ la Sibiu, in prima etapa a noului sezon de Superliga. Antrenorul Științei, Costel Galca, a admis ca echipa mai are nevoie de puțin timp ca sa-și intre in ritm. El s-a declarat nemulțumit de randamentul din prima repriza, a apreciat creșterea din joc in cea de-a doua parte, dar lipsa golului il ingrijoreaza. Acesta a comentat și netitularizarea lui Alex Mitrița și a incheiat spunand ca mai așteapta jucatori noi. „In prima repriza am jucat foarte slab. Hermannstadt a fost mai buna atunci, putea sa marcheze. In a doua repriza am jucat cu…