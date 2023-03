Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei la București, Igor Prokopchuk, a descins azi la ministerul transporturilor, cerandu-i lui Sorin Grindeanu acceptul pentru efectuarea unor zboruri comerciale internaționale charter, din și catre Romania, ale unei companii aviatice ucrainene. Respectivele zboruri ar ur ...

- Fenomenul consumului de droguri ia amploare in școlile din Romania pentru ca, timp de 20 de ani, „Romania a investit in Poliție și-n DIICOT”, crede Eugen Hriscu, psihoterapeut specializat in adicții. Ce ar fi trebuit sa faca? Sa investeasca in programe de prevenire la clasa, cu ajutorul psihologilor,…

- Roberto Rosetti (55 de ani), șeful comisiei pentru arbitri din cadrul UEFA, a vorbit despre calitatea arbitrajului romanesc. Reprezentanții forului suprem european se afla in aceste zile la București, unde este organizat un simpozion dedicat arbitrajului. Italianul susține ca „fluierașii” din Romania…

- 20 de arbitri care fac parte din loturile pentru Liga 2 și Liga 3 ar fi jucat la pariuri, ei fiind in acest moment in atenția Departamentului de Integritate din cadrul Federației Romane de Fotbal.

- „In momentul de fața, depindem fundamental de ei din punctul de vedere al securitații, mai ales, in condițiile razboiului de langa noi.Mai mult, Nastase a explicat și care e obiectivul noii ambasadoare a SUA la București, Kathleen Kavalec, cea care a anunțat din capul locului ca va veghea asupra libertații…

- Miercuri, 1 februarie, in jur de 20 de reprezentanți ai cluburilor de fotbal din Romania au participat la un training despre sustenabilitate in fotbal.Pentru a-și putea pregati viitoarele strategii de sustenabilitate, reprezentanții cluburilor de fotbal au trecut printr-o introducere referitoare principiile…

- Interviu cu domnul Ion Ilie, directorul general al societatii – Domnule director, 24 Ianuarie este un simbol puternic pentru Romania, ziua in care, cu 164 de ani in urma cele doua principate romane facut unirea. Pentru industria ploiesteana, 24 Ianuarie are si o rezonanta aparte. Va rugam sa ne spuneti…

- Doliu in fotbalul romanesc. O legenda a unui mare club a murit: „Vei apara penalty-uri executate de Pele in Ceruri”. Același club a mai pierdut de curand doua din legendele sale. Parca este un blestem. Doliu in fotbalul din Romania. A murit o legenda a unui mare club Este doliu in fotbalul din Romania…