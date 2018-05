Tehnicianul FC Botoșani, Costel Enache va semna in aceasta dupa amiaza un nou acord cu gruparea locala. Discuțiile intre antrneor și acționari sunt foarrte avansate, singurul semn de intrebare fiind auspra duratei noului acord: Enache ar vrea un contract valabil pe doi ani, dorind stabilitate, in timp ce acționarii ar dori sa semneze un angajament […] The post Costel Enache s-a decis asupra viitorului sau: „Voi semna un nou contract cu FC Botoșani!” appeared first on Cancan.ro .