Costel Enache ar putea prelua echipa Petrolul Ploiești Președintele Marius Stan a anunțat, sambata, pe pagina oficiala a clubului Petrolul Ploiești, ca antrenorul Costel Enache ar putea prelua conducerea echipei. ”Am fost mandatat de catre AGA sa incep, la modul concret, discuțiile cu Costel Enache și cred ca sunt șanse foarte mari sa ajungem la un numitor comun. El este plecat, acum, in Anglia, se va intoarce luni in țara, iar mai apoi ne vom vedea la Ploiești. Urmatorul pas va fi evaluarea lotului, vom decide numele jucatorilor care ne vor parasi și, in funcție de aceasta lista, vom stabili și venirile. In ceea ce privește coordonatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

