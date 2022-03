Stiri pe aceeasi tema

- Tatal fetei ucise in Moara de Vant va fi extradat in Germania. Curtea de Apel ieseana a aprobat vineri solicitarea autoritatilor judiciare germane de extradare a lui Costel Burlacu in vederea extradarii. Pe numele acestuia a fost emis pe 31 ianuarie, de catre Tribunalul Duisburg, un mandat european…

- Un barbat din judetul Iasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a agresat sotia de mai multe ori, iar apoi a incalcat ordinul de protectie, care ii interzicea sa se apropie la mai putin de 100 de metri de femei. Barbatul și-a agresat soția cu securea. Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Doi parinți din Germania se lupta cu acuzația de tentativa de omor, asta dupa ce l-au aruncat pe geam pe Ahmed, un tanar de 29 de ani, care se iubea cu fiica lor. Cei doi i-au gasit pe aceștia in dormitorul fiicei.

- Cancelarul Olaf Scholz face apel la Uniunea Europeana și Statele Unite sa cantareasca cu atenție ce sancțiuni vor impune Rusiei daca aceasta va ataca Ucraina. ”Trebuie sa luam in considerare consecintele asupra noastra”, afirma Scholz, potrivit agenției Reuters, citata de Agerpres . ”Prudenta dicteaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters. ”Presedintele Zelenski i-a propus presedintelui Biden, si noi credem ca…

- Doar persoanele care s-au vaccinat cu doza booster vor putea merge la restaurant fara un test negativ de COVID-19. Este noua masura luata de autoritațile din Germania.Potrivit noilor masuri, perioada de carantinare pentru cei infectați se reduce de la 14 la 10 zile, cu posibilitatea de a ieși in cea…

- Tatal Vanesei Burlacu, tanara ucisa alaturi de iubitul ei marocan intr-o vila din Complexul Roua, a venit la Tribunalul Iasi pentru a-l vedea pe presupusul ucigas. Singura lui dorinta este sa afle de ce i-a fost omorata fata. "Era multumita de relatia ei, era bucuroasa, fericita. Chiar urma sa il…

- La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT la nivelul record de 162,775 euro pentru un Megawatt-ora, adica o crestere de peste 10% comparativ cu pretul inregistrat luni seara, si peste precedentul record stabilit in data de 6 octombrie. Pe piata din…