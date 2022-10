Stiri pe aceeasi tema

- Costel Biju a ajuns de urgența pe mana medicilor, asta dupa ce a ramas fara voce in timp ce canta la un eveniment. Celebrul manelist a povestit tot ce s-a intamplat, in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata cum se simte cantarețul acum!

- Catalin Botezatu a facut noi dezvaluiri despre cariera sa și sacrificiile facute pentru succes, intr-un interviu pentru Antena Stars. Celebrul designer a vorbit și despre greșelile facute pe vremea cand inca era la inceput.

- Un eveniment extrem de important in showbiz-ul romanesc are loc acum. Roxana Vașniuc și soțul ei spun astazi marele „DA”, caci se casatoresc civil. Iata care sunt primele declarații ale vedetei, in exclusivitate pentru Antena Stars, direct de la cununica civila.

- Imagini cu Laurențiu Reghecampf in timp ce pleca de la sediul IPJ Ilfov, unde a fost chemat de urgența la audieri, au fost difuzate in urma cu puțin timp la Antena Stars. Celebrul antrenor s-a prezentat in fața anchetatorilor, dupa ce Anamaria prodan a depus o plangere penala pe numele lui.

- Roxana ”Prințesa Ardealului” a luat o decizie radicala. A parasit Romania, iar totul are legatura cu fostul ei iubit, de care s-a desparțit cu scandal. Artista a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, și a spus ce s-a intamplat, dar și ce a facut-o sa ia aceasta decizie.

- Chiar ieri, Roxana Dobre a declarat in exclusivitate pentru Antena Stars ca, recent, Florin Salam a fost externat din spital. Seara trecuta, marele manelist a fost prezent la mai multe evenimente private, dar a facut show alaturi de Costel Biju la petrecerea de zi de naștere a fiicei lui Fane Vancica.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Maria Constantin a oferit noi detalii despre nunta. Ce decizie neașteptata a luat artista cu privire la marele eveniment, dar și ce a dezvaluit despre data cand va avea loc. Cantareața aștepta cu nerabdare sa faca pasul important alaturi de partenerul ei.