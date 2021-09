IPJ Bacau: Comunicat de presa - Activitati pentru siguranta cetatenilor in judetul Bacau

ACTIVITATILE PENTRU SIGURANTA CETATENILOR IN JUDETUL BACAU Politistii bacauani au actionat in sistem integrat, sub autoritatea Institutiei Prefectului, impreuna cu celelalte institutii cu atributii in domeniu, pe raza intregului… [citeste mai departe]