- In ultimele 24 de ore au existat mai multe accidente pe raza județului Cluj. In aceasta dimineața in jurul orei 07:00 o mașina a ieșit din decor și a intrat intr-o curte din localitatea Caianu Vama.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe a trecut prin clipe de panica, dupa ce Rosa, fetița ei cea mica, s-a accidentat la locul de joaca și a ajuns de urgența la spital. In urma cazaturii, Rosa s-a ales cu o fractura de os la mana stanga. Acum, fiica lui Pepe este bine și toata lumea este fericita…

- Sora geamana a sportivului decedat povestește despre acesta ca era cel mai sanatos și bine pregatit fizic om din cați cunoaste. Culturistul mai era pasionat și de cațarari pe munte. Cu puțin timp inainte de a ajunge la terapie intensiva, acesta a facut trasee in munții din Țara Galilor. In ciuda organismului…

- De cateva zile, Oana Mizil (45 de ani) și Marian Vanghelie (53 de ani) au revenit in atenția presei mondene prin prisma unui scandal violent care ar fi avut loc intre ei. Fostul primar al sectorului 5 al Capitalei a fost acuzat ca ar fi lovit-o pe Oana, in urma unei discuții aprinse. Mai mult, Oana…

- Karim și Louise Rezaie au decis sa se casatoreasca langa patul de spital al fiicei lor, pentru ca și-au dorit ca bebelușul lor sa participe la evenimentul special. Micuța de șase luni este, momentan, dependenta de aparate.

- Un tanar de 20 de ani, din localitatea damboviteana Potocelu, pasager intr-un BMW, a ajuns la spital in urma unui accident grav. Soferul, un tanar de 19 ani, a intrat cu masina intr-un copac, iar, in urma impactului, s-a rasturnat cu masina.

- Anamaria Prodan, soția lui Laurențiu Reghecampf, a facut primele declarații, dupa ce soțul ei a anunțat ca divorțeaza. Ce s-a intamplat, de fapt, la nunta de cristal a Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf De altfel, Anamaria Prodan spune ca il iubește mai mult ca oricand pe fostul antrenor al FCSB…

- O femeie de 88 de ani a murit la spital, dupa ce a fost lovita de un autobuz. Accidentul a avut loc in satul Țibirica, din raionul Calarași la data de 15 iunie. Informația a fost confirmata de ofițera de presa al IP Calarași, Cristina Vicol.