Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca, daca va fi trimis in judecata intr-un dosar DNA referitor la fapte pe care le-ar fi comis cand era ministru al Mediului, va demonstra ca este nevinovat. „Am precizat inca de pe 4 ianuarie ca nu voi face referire la dosarul in care ma aflu, acest lucru urmand sa il fac in fata anchetatorilor. Daca voi fi trimis in judecata, voi proba in fata judecatorilor ceea ce am spus intotdeauna – sunt nevinovat si nu am comis nicio ilegalitate nici cat am fost ministru si, evident, nici dupa. In momentul de fata doar atat va spun: in 2024,…