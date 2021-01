Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Elevilor cere imperativ descentralizarea deciziei privind deschiderea scolilor, aratand ca se apropie examenele nationale, iar multe localitati din tara au o rata de infectare sub 3 la mia de locuitori, relateaza News.ro. Reprezentantii Consiliului National al Elevilor arata, intr-un…

- Federația Sanitas a somat, marți, Guvernul sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar, in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Reprezentanții Sanitas…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a coborat sub 3 la mia de locuitori,…

- Aproximativ 200 de turisti britanici au fugit din hoteluri, in statiunea elevetiana de schi Verbier, in noaptea de sambata spre duminica, unde au fost plasati in carantina, in cadrul unui grup mai mare, de peste 400 de turisti britanici, scrie presa locala, relateaza BFMTV, preluat de News.ro. Turistii…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Anglia ar putea intra intr-un al doilea blocaj național in zilele urmatoare. Un consilier științific al guvernului britanic a avertizat sambata ca „pandemia e in revolta” și urmeaza sa fie anunțate masuri de blocare pentru cel puțin o luna. Premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța un nou blocaj…

- In mai multe orase din Spania s-au produs in noaptea de vineri spre sambata ciocniri intre politie si manifestanti impotriva ultimelor masuri luate de autoritati pentru a tine sub control raspandirea coronavirusului, a informat sambata presa spaniola, conform DPA, citata de Agepres. Tulburari au fost…