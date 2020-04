Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunța ca „era previzibila” condamnarea Romaniei la Curtea de Justiție a UE.„Era previzibil verdicul Curtii de azi. Era de așteptat pentru ca exista in la primarie un plan zero pentru mediu”, a spus Costel Alexe, intr-o conferința de presa. Ministrul…

- Informație de ultima ora. Romania a fost condamnata, joi, de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru poluarea din Bucuresti. Deocamdata nu se știe ce sancțiune va primi țara noastra, insa Curtea a precizat ca Romania nu a respectat reglementarile privind valorile limita de PM10.Citește…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat vineri Romania pentru ca nu a luat masuri pentru a combate poluarea din București, potrivit minutei de ședința. Romania a fost trimisa in judecata de Comisia Europeana, care a cerut constatarea eșecului in indeplinirea obligațiilor asumate prin…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, ii cere ministrului Mediului, Costel Alexe, sa verifice, prin softul celor 6 aparate de masurare a calitații aerului de la Agenția de Mediu, ce tip de poluare este in București, in contextul in care traficul nu mai este supraaglomerat. 'Cine ne omoara…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a criticat, joi, metoda de testare ''din usa in usa'' privind infectia cu coronavirus, subliniind importanta respectarii procedurilor recomandate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)."Noi respectam cu strictete procedura adoptata de INSP, care este, de fapt,…

- Ciprian Marica se revolta din cauza vaccinului impotriva coronavirusului. Fostul atacat a postat pe Facebook un mesaj dur. "Vaccinul anticoronavirus in Romania. In traducere, pe noi se testeaza un vaccin. Avem fețe de cobai? Da, Doamne, sa funcționeze", a fost mesajul lui Ciprian Marica.…

- Ambasada Chinei in Romania a donat masti de protectie si combinezoane pentru spitalele din Bucuresti, ca reactie la apelul lansat vineri de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Ne aflam in curtea interioara a Primariei Capitelei. Ma aflu impreuna cu excelența sa, doamna Ambasador…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a declarat, duminica seara, la Romania TV, dupa atacurile la adresa sa, ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa se gandeasca la oameni și sa lase deoparte atacurile politice."Pentru mine, Orban este Dragnea 2. Face acelea;i lucruri. Ii transmit…