Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, a reacționat dupa ce DNA l-a acuzat ca a cerut și a primit mita 20 de tone de tabla. El neaga acuzațiile care i se aduc și spune ca are „incredere in actul de justiție”. Redam comunicatul lui Costel Alexe: „Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul…

