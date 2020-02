Stiri pe aceeasi tema

- ■ tema: drumurile forestiere din Bicaz Chei Prefectul de Neamt, George Lazar, alaturi de primarul de Bicaz Chei, Gheorghe Oniga, a participat, pe 26 februarie la doua intilniri organizate la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu ministrul Costel Alexe si cu secretarul de stat Gelu Puiu. Conform…

- Guvernul Romaniei nu ia in calcul introducerea unei noi taxe auto in acest an, dar in viitor vom vedea ce vom face, dupa o consultare publica cu societatea civila si corespondenta cu Comisia Europeana, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…

- Comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului au avizat negativ, luni, renominalizarea lui Costel Alexe pentru functia de ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, in Guvernul Ludovic Orban II. Astfel, membrii Comisiei pentru Mediu si Echilibru Ecologic din Camera Deputatilor, respectiv…

- Ministrul demis al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va prezenta marti, intr-o conferinta de presa, date despre bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2020. Potrivit ministerului de resort, in cadrul evenimentului ce va avea loc la sediul MMAP va fi facut publica…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, liderul filialei iesene a PNL, a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca la sfarsitul lunii februarie va fi cunoscut numele celui care va candida pentru Primaria Iasi la alegerile din aceasta vara. "Iesenii vor afla…

- Premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis vor face "analiza obisnuita a situatiei pe care am gasit-o, a planului pe termen lung si stabilirea masurilor imediate, absolut necesare. Avem intalniri cu ministrul Muncii, cu ministrul Mediului si cu ministrul Tineretului si Sportului", a declarat…