Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei nu ia in calcul introducerea unei noi taxe auto in acest an, dar in viitor vom vedea ce vom face, dupa o consultare publica cu societatea civila si corespondenta cu Comisia Europeana, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…

- Comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului au avizat negativ, luni, renominalizarea lui Costel Alexe pentru functia de ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, in Guvernul Ludovic Orban II. Astfel, membrii Comisiei pentru Mediu si Echilibru Ecologic din Camera Deputatilor, respectiv…

- Programul „Rabla Clasic 2020” va incepe in luna martie, iar numarul de vouchere puse la dispoziția romanilor va fi de minimum 60.000, cu aceleași valori ca anul trecut, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe. In schimb, bugetul programului Rabla Plus, prin care sunt incurajate…

- Ministrul demis al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, va prezenta marti, intr-o conferinta de presa, date despre bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2020. Potrivit ministerului de resort, in cadrul evenimentului ce va avea loc la sediul MMAP va fi facut publica…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, liderul filialei iesene a PNL, a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca la sfarsitul lunii februarie va fi cunoscut numele celui care va candida pentru Primaria Iasi la alegerile din aceasta vara. "Iesenii vor afla…

- Cand va fi lansat Programul Rabla 2020. Ministrul Mediului spune ca va aloca cea mai mare suma de pana acum pentru eliminarea mașinilor poluante Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat ca programul Rabla clasic va fi lansat in luna martie, la Craiova, la fabrica Ford. Potrivit…

- Luam in calcul sa interzicem exportul de bustean in spatiul extracomunitar si, din pacate, Comisia Europeana (CE) nu ne permite sa facem acelasi lucru si in spatiul intracomunitar, indiferent de tipul de export, a declarat, joi seara, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.CITEȘTE…

- Luam in calcul sa interzicem exportul de bustean in spatiul extracomunitar si, din pacate, Comisia Europeana (CE) nu ne permite sa facem acelasi lucru si in spatiul intracomunitar, indiferent de tipul de export, a declarat, joi seara, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. …