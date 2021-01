Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica a decis ca nu se impune prelungirea carantinei parțiale din comuna Ciurea – sat Ciurea și Lunca Cetațuii (zona Zanea). Astfel, carantina parțiala se va incheia maine la ora 24.00. Pe de alta parte, pe baza evaluarilor epidemiologice efectuate de DSP Iași și in…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Brașov a decis luni ridicarea carantinei in localitatea Sambata de Sus, unde incidența cazurilor de Covid a ajuns la 0. CJSU Brașov a decis luni incetarea aplicabilitații ordinul șefului DSU, emis in 16 noiembrie, privind instituirea carantinei…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat, joi, la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), instituirea carantinei sanitare in Municipiul Constanta, incepand de vineri, 20 noiembrie, ca masura de reducere a infectarii cu noul coronavirus, dupa ce rata cumulata, la 14 zile, a…

- Masura a fost luata in urma solicitarii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati, ordinul de ridicare a carantinei fiind emis de Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei.

- In localitatile Segarcea, Podari, Seaca de Camp si Teasc devine obligatorie purtarea mastii, pentru toate persoanele care au implinit varsta de cinci ani, prezente in toate spatiile publice deschise, incepand cu data de 3 noiembrie. Masura a fost instituita luni seara de catre Comitetul Judetean pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit astazi pentru a analiza setul de masuri care urmeaza sa fie implementate în Municipiul Cluj-Napoca dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 a explodat în zile. Rata de infectare a ajuns ieri la 3,02,…

- Comuna Cuca a intrat, incepand de joi dimineata, in carantina, dupa ce rata de infectare cu COVID-19 a ajuns la 4,74 cazuri la mia de locuitori, a anuntat Institutia Prefectului Galati. Potrivit sursei citate, ordinul de instituire a carantinei a fost adoptat de Centrul National de Coordonare si Conducere…

- In Iași și mai multe comune, activitatea restaurantelor și cafenelelor se suspenda in perioada 6 - 12 octombrie, dupa ce in ultimele doua saptamani, numarul de infectari a crescut constant in oras. Raman deschise doar terasele. Astfel, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași a decis, luni,…