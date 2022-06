“Primele opt proiecte pentru investitii in realizarea, extinderea si modernizarea infrastructurii de distributie a gazelor naturale, in valoare de peste 384 de milioane de lei, finantate prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, au fost aprobate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Comunele Deleni, Draguseni, Dumesti, Plugari, Popricani, Scheia, Ungheni, Victoria vor beneficia de investitii in infrastructura distributiei de gaze naturale, proiecte prioritare pentru administratia liberala si esentiale pentru bunul trai al locuitorilor judetului nostru”,…