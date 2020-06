Aproape 50% din eco-tichetele Rabla Plus au fost rezervate deja de romani, a anuntat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, care precizeaza ca Anul 2020 este anul masinilor electrice in Romania, dupa ce 90% dintre cei care au accesat programul Rabla Plus au ales o masina full electric.

„Anul acesta rezervarile eco-tichetelor puse la dispozitie prin Rabla Plus au atins cifra de 1.225 de masini, in mai putin de trei luni de la startul programului. In perioada similara a anului trecut, au fost rezervate putin peste 1.000 de masini. Precizam ca, anul acesta, Ministerul Mediului,…