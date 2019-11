Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, Geanina și Costas de la „Insula Iubirii” au ales sa se casatoreasca civil in cadrul unui eveniment restrans, iar la numai cateva ore, Geanina a aratat internauților și burtica ei de graviduța!

- Nicoleta Dragne, ispita de la Insula Iubirii, a decis ca este vremea pentru o schimbare. Cum are tot timpul un program incarcat si reusea foarte rar sa ajunga la salon pentru a-si aranja spancenele, blondina a gasit rapid o solutie.

- Luni seara, 15 septembrie, s-a difuzat ultimul episod din „Insula Iubirii”, care a adus clipe tensionate, discuții aprinse și rasturnari de situație intre concurenți. In prima parte a emisiunii, Eusebiu și Teodora au stat fața-n fața, dupa trei saptamani, iar concurentul a cerut-o in casatorie fara…

- Sezonul al cincilea din Insula Iubirii se apropie de final, iar ultimele doua episoade vor putea fi urmarite duminica pe 8, respectiv 15 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Cuplurile care au venit in Thailanda pentru a-și testa fidelitatea timp de 20 de zile in resorturi diferite, vor ajunge la…

- In urma Bonfire-ului Giei și al lui Bogdan, concurenta a ales sa se desparta de cel cu care a venit in Thailanda pentru a-și testa relația. „Nu imi doresc sa mai revin asupra deciziei. Nu o sa fie ușor, dupa zece ani, am crescut parca impreuna. Este un pas pe care trebuie sa il fac acum, pentru ca daca…

- Ionuț Gojman a venit la Insula Iubirii in postura de concurent, in sezonul 4 și a ramas in Thailanda ca ispita. Parcursul sau in emisiune a fost unul controversat, a trait o experiența din care, fara dar și poate, a invațat. Acum, pentru Ionuț Gojman, Insula Iubirii a luat sfarșit. Alaturi de Maria…