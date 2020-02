Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat, miercuri, intrebat de OUG privind modificarile din domeniul medical, ca aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial, insa la o citire rapida a MO, ordonanța nu apare. Costache afirma ca sunt programe care raman doar la spitale de stat.Intrebat,…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a afirmat ca, odata cu liberalizarea programelor de sanatate, pacientul va fi in centrul sistemului și va avea posibilitatea de a-și alege medicul și spitalul in care are incredere, iar in acest fel, fenomenul listelor de așteptare va inceta.„Este vorba…

- Ministerul Sanatații (MS) susține, prin intermediul unui comunicat de presa, ca “declarațiile ministrului Sanatații, Victor Costache, la adresa persoanelor cu tulburari din spectrul autist au fost scoase din context”. "Este regretabil ca declarațiile ministrului Sanatații, Victor Costache privind asigurarea…

- Acestea vizeaza in special uniformizarea bibliografiei și debirocratizarea procedurilor existente la acest moment. La finele saptamanii trecute, ministrul Victor Costache a participat la Zilele UMF Iași, manifestare care a fost dedicata implinirii a 140 de ani de la inființarea aceste unitați de invațamant…

- In urmatorii ani, Romania va trebui sa creasca bugetul alocat sanatatii si sa ne apropiem de procentele UE. In momentul de fata, Romania aloca 5,6 la suta din PIB pentru Sanatate, in timp ce Uniunea Europeana aloca 9 procente. La Iasi, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a precizat ca la inceputul…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si-a marit, astazi, echipa de consilieri prin cooptarea a trei cercetatori internationali in domeniul medical in echipa sa, arata un comunicat de presa al ministerului.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, anunta ca are toleranta zero fata de luarea de mita de catre angajatii din sistem si asteapta un punct de vedere din partea juristilor, pentru a vedea daca se pot introduceri prevederi care sa duca direct la desfacerea contractului de munca. Victor Costache spune…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat joi, cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului, ca diabetul zaharat este o problema de sanatate publica si este nevoie de cresterea gradului de constientizare a pacientilor, dar si a familiilor lor cu privire la aceasta afectiune. „Diabetul zaharat este…