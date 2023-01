”Cost of Living”: Cele mai ieftine orașe din Balcanii Occidentali sunt Priștina, Niș, Craiova și Tuzla Tirana, capitala Albaniei, e al treilea cel mai scump oraș din Balcanii Occidentali, dupa Budva [stațiune la Marea Adriatica din Muntenegru – n.trad.] și Belgrad, a constatat raportul „Cost of Living” pe 2023 realizat de Numbeo [site din Serbia; datele compilate de el sunt introduse de utilizatori anonimi și neverificate, astfel incat acuratețea lor e considerata in general discutabila – n.trad.], transmite Euractiv, citata de Rador. Raportul examineaza costul vieții de zi cu zi pe tot cuprinsul lumii, rezultand un clasament al orașelor in funcție de costul traiului zilnic. In fruntea clasamentului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Exista posibilitatea ca aceasta varianta sa aiba un efect din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de COVID-19 in UE, dar nu in luna urmatoare, deoarece varianta este prezenta in UE la niveluri foarte scazute", scrie Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) in evaluarea…

- Subvarianta XBB.1.5 de coronavirus, numita si Kraken, se raspandeste mai rapid fata de tulpinile Omicron dominante in prezent, potrivit Agentiei UE de control al bolilor, scrie Politico. „Exista posibilitatea ca aceasta varianta sa aiba un efect din ce in ce mai mare asupra numarului de cazuri de COVID-19…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, Planul național Strategic (PNS) al Romaniei in valoare de 14,9 miliarde euro, in cadrul Politicilor Agricole Comune (PAC), dar și pe cel al Bulgariei in sum de 5,6 miliarde de euro. Din total buget pentru cele doua tari, peste 5,6 miliarde de euro sunt alocate…

- Comisia a anunțat astazi primii 51 de studenți selectați pentru a fi tineri observatori la evaluarile din cadrul programului Orizont Europa. Din Romania a fost selectata Bianca-Cezara ARCHIP, studenta la Universitatea Babeș-Bolyai. Studenți la masterat din universitați din intreaga Europa s-au alaturat…

- In ultimii ani, disponibilitatea orzului pentru malțificare de pe piața locala, ca materie prima de baza in producția berii, a fost una redusa, acoperind in prezent doar aproximativ 50% din cantitatea necesara industriei. “Este laudabil interesul constant al industriei de bere de a achiziționa intr-o…

- Romania se afla in primele trei state membre ale Uniunii Europene care au acordat masuri de protecție temporara cetațenilor ucraineni in luna septembrie, conform unui material publicat de Eurostat . Cu toate acestea, distanța intre țara noastra și statele aflate pe primele doua locuri, respectiv Polonia…

- Dupa doi ani in care industria aviatica a fost marcata de restricțiile impuse de pandemia Covid-19, calatoriile sunt din nou pe un trend ascendent. Insa creșterea subita numarului de zboruri dupa o lunga perioada de pauza a declanșat și o criza care a afectat toți operatorii, o criza care a dus la aeroporturi…

- Procurorii DIICOT Cluj au trimis in judecata nu mai puțin de 24 de inculpati (parte din aceștia avand profesia de farmacist), pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, scoatere din țara de droguri de risc și de mare…