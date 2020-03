Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat oficial in Scenariul 3 in privința pandemiei de COVID-19. Autoritațile au anunțat o serie de masuri mai dure, printre care restricționarea activitaților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate…

- Din pricina crizei coronavirusului, Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a decis astazi, sistarea tuturor competitiilor de handbal organizate sub egida FRH, AJH si AMH pana la data de 31 martie a.c..Federatia Romana de Handbal considera ca sanatatea participantilor la activitatea…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat ca ministerul pe care il conduce recomanda amanarea tuturor competitiilor, in contextul pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.In urma cresterii numarului de cazuri confirmate de Covid-19 inregistrate in Romania in ultimele zile…

- Avand in vedere pericolul epidemiologic pe care-l reprezinta virusul COVID-19 si luand in considerare deciziile luate in ultimele zile de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, Federatia Romana de Fotbal a decis sa suspende toate competitiile pana la data de 31 martie 2020, informeaza…

- Primaria Municipiului Blaj anunța masuri luate la nivel local, conform recomandarilor Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus in Romania. De vineri, 13 martie, Bazinul acoperit de inot va fi inchis, pana in 31 martie, cu posibilitatea…

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, nu ar recomanda parintilor concediul de odihna sau concediul medical. Autoritatile propun alte solutii precum munca de acasa sau flexibilizarea programului de lucru, acolo unde este posibil. "Am venit cu cateva solutii aplicabile exclusiv in…

- Toate scolile si gradinitele din Romania vor fi inchise, timp de o saptamana (11 – 22 martie) incepand de miercuri, a decis Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența, care precizeaza ca masura ar putea fi prelungita, daca situația o impune.

