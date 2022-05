Stiri pe aceeasi tema

- „U” a revenit acasa dupa un meci spectaculos cu Steaua, in etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 2, și a reușit sa o invinga cu scorul de 2-0. „Studenții” iși continua parcursul catre o promovare directa in Liga 1, noul obiectiv al lui Lincar dupa ce echipa a reușit sa se mențina in primele patru clasate,…

- Iulia Albu a facut o noua transformare radicala la I.A. cu Stil, iar tanara care a beneficiat de ajutorul ei saptamana aceasta a fost Ema. Stilista a vrut sa faca o schimbare vizibila, astfel ca a decis sa treaca in cealalta extrema in ceea ce privește culoarea parului.

- In cadrul emisiunii I.A cu Stil, Iulia Albu a reușit sa-i ofere Gabrielei o transformare spectaculoasa care sa-i ofere incredere in sine. Concurenta s-a lasat pe mana creatoarei de moda, dar și a stiliștilor și a avut parte de un look spectaculos. Iata cum a reacționat concurenta cand s-a privit in…

- CHINDIA - DINAMO 0-2. Reprezentanții proiectului „Doar Dinamo București” l-au taxat pe Andrei Chivulete pentru eroarea din partida de aseara. La 0-0, centralul le-a refuzat un penalty „cainilor”. La scorul de 0-0, Andrei Chivulete nu a vazut un penalty pentru Dinamo! Gradinaru a șutat spre poarta adversa,…

- Carmela Popa anunța cu puțin timp in urma ca a trait una dintre cele mai frumoase zile din viața ei. Jurnalista a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de noul ei iubit, dar evenimentul nu s-a incheiat cu o logodna. Bruneta nu a acceptat inca cererea in casatorie, din cauza experienței nefericite…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a reacționat rapid dupa ce fostul președinte Traian Basescu a fost declarat ca fiind fost colaborator al Securitații de catre ICCJ. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In ediția din aceasta seara, Iulia Albu a jurizat ținutele vedetelor in cadrul emisiunii Poliția Modei. Criticul de moda a dat carțile pe fața și a vorbit despre felul in care s-a afișat Fuego la un concert. Iata ce a marturisit vedeta!

- Iulia Albu reușește sa ofere fericire și incredere oricarei concurenta care ii cere ajutorul in cadrul emisiunii TV I.A cu Stil. Schimbarea unui look poate fi și o schimbare de comportament, deoarece increderea pe care o capeți este un factor foarte important pentru iubirea de sine. Iata cum a reacționat…