Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon al emisiunii Acces Direct a venit cu noi schimbari, ceea ce inseamna și o noua asistenta in platou. De data aceasta, Alice Marica a fost prezenta in platoul Acces Direct, marturisind ca ea este cea mai potrivita tanara pentru a ocupa acest post. Iata cine este, de fapt, Alice Marica, tanara…

- Mirela Vaida a anunțat in prima ediție a noului sezon ca Acces Direct iși cauta o noua asistenta Tv. Vestea buna este ca telespectatorii vor putea alege, dintre aspirantele la post, care le place cel mai mult. Cine este noua aspiranta la postul din televiziune.

- Emisiunea Acces Direct a revenit astazi pe micile ecrane, spre bucuria telespectatorilor, care așteptau cu sufletul la gura noul sezon al emisiunii. Ei bine, talk-show-ul a revenit cu noi schimbari, așadar Mirela Vaida le da intalnire telespectatorilor cu jumatate de ora mai devreme, insa se va alege…

- Prezentatoarea emisiunii Acces Direct, Mirela Vaida, a revenit cu forțe proaspete pe micile ecrane, insa, de data aceasta, de la o alta ora și intr-un platou cu totul diferit. Mirela Vaida va da intalnire in fiecare zi, de luni pana vineri, la Antena 1, cu jumatate de ora mai devreme, de la 16:30. Iata…

- „Nu am lampa lui Aladin, sa va spun cum vor crește prețurile”, a declarat Raluca Turcan. Ea a spus acest lucru intr-o emisiune de televiziune la postul Digi24. Raluca Turcan este ministrul Muncii Raluca Turcan este ministrul Muncii in guvernul Cițu. Anul trecut, Raluca Turcan a fost vicepremier in Guvernul…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii. "Guvernul a esuat in a…

- Surpriza uriașa pentru fanii Mirelei Vaida și a asistentei TV de la Acces Direct, Cosmina Adam. Frumoasa prezentatoare a dezvaluit cand va fi lansata piesa lor, iar bruneta s-a aratat și mai „darnica” in informații, dezvaluindu-le telespectatorilor și numele piesei. V-am trezit curiozitatea? Atunci…

- Gabi Jugaru nu mai face farsele sale celebre de o buna perioada de timp și acum se dedica afacerii sale. A investit zeci de mii de euro, dar e mulțumit de profitul pe care il obține. Cu toate acestea, el se gandește sa revina pe micul ecran. Simpaticul personaj ale carui glume s-au auzit prin intermediul…