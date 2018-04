Cosmin Vladimirescu, MasterCard: Se instaleaza intr-un trimestru de 3-4 ori mai multe POS-uri decat inainte de legea cash-back

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns subiect de disputa intre cei de la PNL și PSD, in ședințele Biroului Permanent al Camerei Deputaților. Cei de la PSD doreau sa treaca cat mai repede modificarile la Legea referendumului, modificari care afecteaza atribuțiile președintelui, insa PNL și USR s-au…

- Sub genericul ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia”, Primaria municipiului Ramnicu Valcea desfasoara in data de 27 martie mai multe evenimente dedicate unirii Basarabiei cu Romania de la 27 martie 1918. Sarbatoarea nationala stabilita prin Legea nr. 36/2017 va fi ...

- Plata cu bani cash nu se mai face decat la magazinul din colț, iar acest lucru ajuta la creșterea evaziunii fiscale și a economiei subterane, este de parere șeful Mastercard pe Romania, Cosmin Vladimirescu. „Suntem pe locul 2 la economia subterana. Avem un studiu care spune ca 27,6% din PIB este in…

- Costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți, apreciaza Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari. Legea care va transpune Directiva in Romania se afla deja…

- Un medic începator de peste Prut, primește de trei ori mai mult decât un doctor experimentați din Republica Moldova. Salariile medicilor și asistenților din România au crescut foarte mult, chiar și de trei ori, începând cu astazi. Acestea vor ajunge la nivelul…

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- Asociația Obșteasca "ODIP" a fost amendata cu cateva mii de lei pentru ca a incalcat legea atunci cand a colectat semnaturi pentru Unirea Republicii Moldova cu Romania. Decizia a fost pronuntata astazi, de catre Judecatoria Chisinau cu sediul la Buiucani.