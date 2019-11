Cosmin Vladimirescu, Mastercard: FinTech-ul romanesc a inceput sa devina vizibil pe harta Europei

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are doua reprezentante in grupele Cupei EHF: Corona Brașov și Magura Cisnadie. Cisnadie este cel mai mic oraș care are reprezentanta in grupele Cupei EHF, pentru al doilea an consecutiv. O realizare excelenta pentru orașelul sibian de 12.000 de suflete. Ambele echipe au avut emoții mari in obținerea…

- Aceasta initiativa bancara numita PEPSI (Initiativa Sistemului de Plati Pan-European) este menita sa gestioneze toate formele dematerializate de plati, sustin sursele. Acestea adauga ca printre institutiile financiare implicate sunt o serie de banci franceze si grupul german Deutsche Bank. Carlo…

- Proportunity, un startup FinTech fondat de doi romani, Vadim Toader si Stefan Boronea, a primit o finantare de tip seed de 2 milioane de lire sterline. Am discutat cu reprezentantii Proportunity pentru a vedea cum functioneaza modelul lor de business.

- Doi tineri Afganistan, in varsta de 18 și 19 ani, au fost depistati de politistii de frontiera de la Vama Giurgiu in timp ce incercau sa intre ilegal in tara, ascunsi intr-un TIR romanesc ce transporta ferestre termopan din Turcia. Cei doi, care nu aveau documente de identitate asupra lor, erau ascunși…

- Mai cocret, guvernul doreste ca tara sa fie promovata cu numele sau oficial, Netherlands (Tarile de Jos). Nu mai vor ca tara sa fie cunoscuta ca Olanda, care este doar o provincie a tarii. Se fac schimbari la nivel national. Potrivit The Guardian, acest subiect a fost dezbatut cu liderii locali de business,…

- ​Transgaz a informat marți acționarii și investitorii asupra faptului ca a semnat cu Austrian Central European Gas Hub AG (CEGH) un acord de cooperare în vederea constituirii HUB-ului gazier în România. În acest sens va fi înființata o societate mixta ”Romanian Gas…

- Scoala si tehnologiile informationale pot merge mana-n mana. Este convingerea unei asociatii de peste Prut, care a creat o harta interactiva cu cele mai importante monumente din spatiul romanesc.