- Cristina Topescu a fost gasita moarta, duminica seara, in locuinta ei. Regretata jurnalista s-a stins din viata la doar 59 de ani. In cazul sau, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.

- Fiul acesteia si-a dat acordul pentru prelevarea organelor mamei lui si a dat astfel speranta de viata altora. O echipa de medici de la Spitalul Fundeni din Bucuresti a ajuns, astazi, la Galati si a prelevat rinichii, ficatul, corneea, tesuturi, portiuni de os si tendoane. Toate vor fi transplantate…

- Un copil a fost intoxicat cu fum si 18 persoane au fost evacuate in urma incendiului izbucnit sambata seara intr-o garsoniera din Galati, potrivit news.ro.Din primele informatii furnizate de ISU Galati, incendiul a izbucnit sambata seara la o garsoniera din municipiul Galati. La fata locului…

- E ancheta la spitalul de urgența din Pașcani, acolo unde un copil de 7 ani care fusese adus cu ambulanța și intubat nu a fost considerat un caz grav. Baiatul a murit cateva ore mai tarziu in secția de pediatrie.

- Firma Bistim SRL, care a facut deratizare la blocul din Timișoara in care au murit trei oameni, iși facea o promovare agresiva pe Internet. ”Nu va lasați pacaliți de firmele de deratizare create peste noapte, cereți numele firmelor mulțumite de serviciile lor. S. C. BISTIM-DERA S.R.L - D. ofera servicii…

- O femeie in varsta de 74 de ani a provocat, vineri seara, un accident in Oradea, pe strada Republicii. Batrana n-a oprit la culoarea rosie a semaforului si a intrat in coliziune cu un alt autoturism. In urma accidentului, trei persoane, intre care o fetita de 10 ani, au suferit rani pentru ingrijirea…

- Un vlogger din Oradea a intrat in atentia politiei dupa ce a lasat un copil de 10 ani sa conduca o mașina in parcarea unui mall. Apoi a postat imaginile pe site-ul sau. Baiatul e prezentat de vlogger ca fiind unul dintre fanii sai.