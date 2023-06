Stiri pe aceeasi tema

- Trecutul industrial al Timișoarei, calitatea forței de munca și apropierea de vestul Europei au fost principalii factori care au influențat dezvoltarea economica a orașului, arata un studiu realizat de o echipa coordonata de sociologul Norbert Petrovici, in cadrul programului Bright CityScapes. Acesta…

- Braț la braț, primarul Dominic Fritz și viceprimarul Cosmin Tabara s-au intalnit cu reprezentanții proiectantului viitorului Stadion LEGO, de 9.500 locuri, care va fi ridicat in zona Buziașului. Este prima discuție oficiala intre Primaria Timișoara și echipa de proiectare și construcție a stadionului.…

- In jurul Timișoarei sunt doua zone (inca) impadurite, Padurea Verde și Padurea Bistra, iar acestea ar trebui sa fie legate, este propunerea lansata de viceprimarul Cosmin Tabara. De asemenea, el a mai lansat o propunere inedita, deșeurile ramase in urma construcțiilor ar putea fi utilizate pentru realizarea…

- Mult iubiți de fostul primar, artiștii stradali care vor presta pe strazile Timișoarei iși vor desfașura activitatea dupa un nou regulament. Primaria Timișoara, prin Casa de Cultura, a pregatit Regulamentul de desfașurare a activitaților cultural-stradale, pentru categoriile de solicitanți care includ:…

- Duel incins și spectaculos intre cele mai bune echipe ale debutului de campionat, fragmentat insa de prea multe ori de arbitrul Petrescu. Deși parea scapata in caștigatoare la pauza (31-14), Steaua a tremurat serios in fața Timișoarei care s-a apropiat la doar trei puncte. In cele din urma gruparea…

- Etapa a treia a Ligii Naționale de rugby programeaza partida SCM USV Timișoara – Universitatea Elbi Cluj-Napoca. Jocul se va desfașura joi, 13 aprilie, la ora 11.00, la arena Gheorghe Rașcanu. Interesant este ca ambele formații au disputat precedentul meci impotriva formației bucureștene Dinamo. Echipa…

- Compania E-Distribuție Banat a finalizat construcția unei stații de transformare noi, in valoare de 23,59 milioane de lei, situata langa comuna Dumbravița, in zona metropolitana a municipiului Timișoara. De aceasta invetsiției vor beneficia peste 5.300 de clienți, intr-o zona in plina dezvoltare, atat…

- Valul taierii cablurilor de comunicații atarnate pe stalpii Timișoarei se muta in cealalta parte a orașului, dupa acțiunile desfașurate in zona de nord a orașului. Luni, 3 aprilie, de la ora 22, Primaria Municipiului Timișoara va continua acțiunile de eliminare a cablurilor amplasate aerian, pe tronsonul…