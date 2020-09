Stiri pe aceeasi tema

- Ce gest impresionant a facut Dorian Popa pentru familia sa? Cunoscutul cantareț s-a gandit la cei dragi dupa ce și-a achiziționat o mașina de 120.000 de euro. Gestul impresionant al lui Dorian Popa catre familie Dar din dar se face Rai! Ca Dorian Popa este pus pe cheltuit știam, dar ca imparte totul…

- Motivul pentru care Guvernul amana cresterea salariilor profesorilor este prognoza economica pesimista, spune premierul Ludovic Orban, care a explicat ca „E ca intr-o familie – cand iti scad veniturile si abia mai ai bani de mancare, de plata chiriei, nu te duci sa-ti bei banii la carciuma”. Declarația…

- Tanarului din Craiova care s-a sinucis intr-un tragic accident de mașina și a luat cu el inca doua vieți nevinovate, pare sa i se fi indeplinit ultima dorința. Un fost prieten de-al lui Marian a venit acum cu marturisiri șocante despre el și gestul sau extrem.

- Fiica Alessandrei Stoicescu a implinit un an. Cu aceasta ocazie frumoasa prezentatoare a Observatorului a postat un mesaj emoționant pe conturile sale de socializare și fotografii cu micuța Sara.

- Tragedie in televiziune! A murit prezentatorul „Vrei sa fii milionar". Cunoscutul om de televiziune, care avea probleme cu inima, a incetat din viața in Connecticut, din cauza unui atac de cord, la onorabila varsta de 88 de ani. In 2007, el a suferit o operație pe inima, iar in ultima vreme afirma…

- Fermecatoarea solista, care tocmai a implinit 50 de ani de viața și a acceptat sa se intoarca din nou in televiziune ca jurat la un show de talente, a avut parte de inca o aniversare in familie. Loredana și-a sarbatorit fiica, pe Elena Boncea, care a implinit frumoasa varsta de 22 ani. Cantareața s-a…

- Mihai Mitoșeru a fost atins din nou de sageata lui Cupidon? Cunoscutul prezentator tv s-a afișat la brațul unei domnișoare misterioase, dupa desparțirea de Noemi, lucru ce i-a pus pe ganduri pe fani! Iata ce spune mama vedetei despre aceasta posibila relație!