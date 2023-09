Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac o admira pe jucatoarea de tenis, Sorana Cirstea, dar a facut o remarca atipica la adresa ei. Ion Țiriac a vorbit despre talentul Soranei Cirstea, jucatoarea sezonului, in tenisul romanesc. Miliardarul roman a amintit ca a vazut-o pe sportiva din Targoviște lovind perfect mingea de tenis inca…

- Școala de fotografie FotoArt Targoviște iși redeschide porțile pe 6 octombrie 2023, cu un modul de 12 lecții și ateliere, care se vor desfașura pana pe 11 noiembrie 2023. Vor fi 2 intalniri saptamanal: vinerea de la 17:00 la 19:00 și sambata de la 10:00 la 12:00, la Biblioteca Județeana ”Ion Heliade…

- ProSport a intrat in biroul-muzeu al directorului implementare investiții din cadrul Companiei Naționale de Investiții (CNI). Adrian Cefalan a oferit un vast interviu in care a dezvaluit obiectivele pe care compania le are in dezvoltarea infrastructurii sportive, intr-un moment in care bantuie zvonul…

- Stadion: 1 Mai (Slatina – Olt). CSM Slatina: Dinca – C-tin. Radu (Abel Stan 83′), Salcianu, Mondragon, C. Toma – Ciocalteu (Rasdan 64′), D. Toma, Sil. Matei (Țegle 64′), Marin – Doman (cpt.) – Val. Alexandru (Cl. Dragu 64′) Rezerve: Silveanu – Rob. Gherghe, Pisaru, Donca, D. Dragu Antrenor: Daniel Oprescu…

- Chindia e presata de timp sa rezolve problemele financiare lasate de fosta conducere, adica o mulțime de litigii financiare cu foști jucatori, antrenori și colaboratori, inclusiv de furnizori de servicii. Cele mai arzatoare sunt, evident, datoriile catre fotbaliștii care au evoluat pentru echipa din…

- Președintele Chindiei, Andrei Cordoș, instalat la aproape o luna de la retrogradarea din priam liga, a comentat și subiectul restanțelor salariale de la Targoviște, unii dintre jucatori/antrenori/angajați inregistrand in curand patru salarii de incasat. Cordoș promite ca situația financiara a clubului…

- La sediul Federației Romane de Volei a avut loc stabilit țintarul meciurilor din viitoarea ediție a Diviziei A1 la volei feminin Reprezentanții echipelor au tras la sorți numerele din Tabela Berger și astfel s-a constituit programul sezonului regulat, care va avea 11 etape in tur și tot atatea in retur,…

- Rodica Buterez, capitanul naționalei Romaniei, va juca in urmatorul sezon la vicecampioana Germaniei, SC Potsdam. Clubul german a anunțat transferul. ”Dupa internaționalele germane Laura Emonts și Antonia Stautz și maghiara Greta Kiss, vicecampioana și finalista Cupei Germaniei a finalizat negocierile…