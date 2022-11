Stiri pe aceeasi tema

- Prietena din copilarie a Mirunei, Teodora, și-a facut apariția in direct, in platoul Mireasa: Capriciile Iubirii. Iubita lui Cosmin, care iși dorea sa primeasca vești de acasa, a izbucnit in lacrimi.

- In ediția de astazi de la Mireasa, Cosmin i-a marturisit Mirunei ca iși dorește ca ea sa fie soția lui și sa iși petreaca o viața intreaga alaturi de el. Cand a auzit aceste vorbe, concurenta a inceput sa planga, dar nu de tristețe, ci doar pentru ca s-a emoționat foarte tare. Iata cum a decurs discuția…

- Gabriela, Valentin, Miruna, Cosmin și mamele celor doi baieți au fost prezenți in ediția de pe 1 noiembrie 2022 de Mireasa: Capriciile Iubirii pentru a vorbi despre conflictul ai caror protagoniști sunt.

- In ediția de astazi, din cadrul emisiunii "Mireasa", concurenții din casa au fost puțin mai tensionați. In timpul provocarii cu catușe, Cosmin i-a raspuns Ingai la intrebarea legata de o posibila casatorie la final de emisiune. Acesta nu a parut foarte sigur de raspuns, mai mult de atat, afirmația facuta…

- In ediția de astazi de la Mireasa, concurenții din casa au fost puțin mai relaxați decat de obicei și asta pentru ca Miruna și Cosmin au avut o discuție despre iubire. Cei doi au vorbit despre relațiile din trecut, dar și despre inșelat, iar ulterior, prezentatoarea emisiunii, Simona Gherghe, și restul…

- Miruna de la Mireasa sezon 6 s-a suparat tare pe Valentin, despre care spune ca i-a zis ”Shhh” cand toți baieții erau pe hol. Aceasta l-a jignit și a spus mai multe lucruri despre cuplul Gabriela- Valentin.

- Miruna, concurenta din casa "Mireasa" nu s-a mai putut abține. Aceasta a izbucnit in lacrimi intr-un moment in care s-a simțit nemulțumita de raspunsurile lui Cosmin, noul sau iubit. Ce s-a intamplat cu adevarat cu tanara venita sa iși caute marea dragoste.

- Dupa ce Cosmin i-a furat un sarut Mirunei la petrecerea de sambata, mama fetei a intervenit prin telefon in emisiunea Mireasa- Capriciile iubirii. De cum a auzit glasul mamei sale, Miruna a izbucnit in lacrimi.